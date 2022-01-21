В первом выпуске нового года мы расскажем о традициях и обрядах, которые корейцы проводили в начале года. Обряды основывались на уважении к природе и благодарности предкам, именно эти чувства вдохновляли людей на добросовестную работу и трудолюбивое отношение к жизни. Подробнее о новогодних традициях корейцев вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 547. Новогодние традиции

* Песня «Восточная заря» – Ли Дон Гю (вокал)

* Песня «Чхуквонгён» – Ким Ю Ри (вокал)

* Песня «Чованпхури» – Чо Сан Ён (вокал)