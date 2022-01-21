РК лидирует по индексу прозрачности общественной жизни

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Республика Корея заняла 18-е место среди 114-ти стран мира и первое место среди стран Азии в рейтинге индекса прозрачности общественной жизни за 2021 год. Он опубликован Европейским научным центром по вопросам борьбы с коррупцией и государственного строительства (ERCAS). При составлении рейтинга учитывались такие факторы как независимость судебной системы, вовлечённость граждан и свобода прессы, контроль коррупции в органах, связанных с администрацией, бюджетом и рынком. Рейтинг публикуется с 2015 года каждые два года. В 2015 году Республика Корея занимала в нём 23-е место, однако позже её позиции улучшались. Первое место страна заняла в категории «открытости торговли». Однако в других категории предстоит приложить усилия для улучшения ситуации. На 12-м месте страна находится по уровню электронных прав граждан, на 21-м – по уровню административной нагрузки, на 26-м – по уровню прозрачности правительственного бюджета, на 34-м – по степени свободы прессы и на 48-м – по уровню независимости судебной системы. Среди азиатских стран после Республики Корея следуют Япония (22-е место), Малайзия (40-е место), Таиланд (41-е место).

Опубликованные данные свидетельствуют об эффективности контроля над коррупцией, однако, по сравнению с масштабами экономики, этот показатель недостаточно высок, считают эксперты.