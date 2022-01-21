Два года борьбы с COVID-19

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20 января исполнилось два года с тех пор, как в Республике Корея был подтверждён первый случай заражения COVID-19. С тех пор количество заражённых превысило 700 тысяч человек, из них около 6 тысяч умерли. За это время страна пережила несколько серьёзных вспышек вируса. Первая случилась в феврале 2020 года, когда эпицентром стала церковь в городе Тэгу. Количество больных резко возросло как в самом городе, так и в провинции Кёнсан-Пукто. Рост количества больных замедлился примерно через два месяца, когда общее количество заражённых COVID-19 близилось к тысяче человек.

Вторая серьёзная вспышка заболевания произошла в августе того же года. Новым очагом распространения коронавируса стали религиозный объект и митинги в честь Дня освобождения Кореи 15 августа. Количество новых больных достигало тогда 200-400 человек в день. Третья вспышка наблюдалась в ноябре 2020 года, когда в день выявляли по тысяче новых больных. Четвёртая вспышка произошла в июле 2021 года, когда максимальное количество выявленных больных превысило три тысячи человек в день. С тех пор вакцинацию прошли более 70% жителей страны, замедлились и темпы роста заболеваемости в мире, в связи чем с ноября прошлого года страна начала поэтапный переход к жизни в условиях коронавируса. Однако это привело к повторному росту заболеваемости, а появление нового штамма Омикрон усугубило ситуацию.

Стоит отметить, что за два года Республика Корея сумела построить карантинную систему, позволяющую контролировать ситуацию. В рамках этой системы предусмотрены меры контроля за прибывающими из-за рубежа, изоляция потенциальных больных, ношение защитных масок, социальное дистанцирование, отслеживание маршрутов передвижения заражённых. Всё это помогает быстро реагировать на рост заболеваемости. Тем не менее, эпидемическая ситуация в стране остаётся нестабильной. Возможно, ревакцинация населения и новые препараты для лечения коронавируса помогут в скором будущем стабилизировать ситуацию.