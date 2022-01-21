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14 января Банк Кореи повысил учётную ставку на четверть процента, в результате чего она достигла допандемийного уровня, составив 1,25%. Своё решение руководство банка объяснило благоприятными прогнозами экспорта и восстановлением внутреннего потребления. По этой же причине опубликованный в ноябре прогноз экономического роста на 2022 год был оставлен на прежнем уровне – 3%. При этом эксперты предсказывают, что уровень роста потребительских цен за тот же период может превысить 3%, что выше прогноза.

Помимо внутренних причин, повышению учётной ставки способствовали внешнеэкономические факторы. В частности, США готовятся к ужесточению валютной политики и повышению учётной ставки. В таком случае можно ожидать оттока иностранных капиталов с южнокорейского рынка и падения воны. Несмотря на то, что при принятии решений Федеральная резервная система США руководствуется тенденциями финансового рынка и экономической ситуацией в стране, её решения, как правило, вызывают перемены на мировом рынке. Это негативно сказывается на южнокорейской экономике, зависимой от внешних факторов. Ужесточение валютной политики поможет снизить подобные риски.

Тем не менее, очередное повышение учётной ставки вызывает некоторое беспокойство. В первую очередь это решение увеличит финансовое бремя на домохозяйства, которые и так обременены долговыми обязательствами. Под ударом могут оказаться предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, пострадавшие от пандемии.