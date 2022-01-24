Новая пластинка от APINK выходит в феврале

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Участницы APINK (에이핑크) представят специальный музыкальный альбом, приуроченный к десятилетию группы со дня дебюта. Выход пластинки запланирован на 14 февраля, сообщили в продюсерском агентстве IST Entertainment. В этот раз певица Сон На Ын (손나은) вместе с другими участницами запишет песни к альбому, но не сможет принять участие в музыкальных выступлениях группы. Причиной тому стало отсутствие договорённости между двумя агентствами YG Entertainment и IST Entertainment. Ранее, 29 апреля 2021 года, Сон На Ын не стала продлевать контракт с родным агентством, сделав выбор в пользу YG Entertainment. Несмотря на смену компании, она выразила намерение продолжать выступления в составе группы APINK, остальные участницы которой продлили контракты с IST Entertainment.