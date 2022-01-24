Работа режиссёра Чон Ю Ми приглашена на Берлинский международный кинофестиваль





Мультфильм «Дом существования» (존재의 집) приглашён на 72-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие которого запланировано на 10 февраля 2022 года. Работа режиссёра Чон Ю Ми (정유미) будет представлена в рамках программы короткометражного кино. Об этом 21 января сообщили в Корейском комитете развития кинематографии. «Дом существования» - это 8-минутный мультфильм о процессе разрушения жилого здания, символизирующего внутреннюю сущность человека. На сегодняшний день – это третья работа режиссёра Чон Ю Ми, получившая приглашение на Берлинский международный кинофестиваль. Ранее в рамках кинофестиваля состоялся показ мультфильмов «Экзамен по математике» (수학시험) в 2010 году и «Любовные игры» (연애놀이) в 2013 году. Режиссёр Чон Ю Ми является выпускницей Корейской академии кино. В 2009 году её работа «Пыльный ребёнок» (먼지아이) была показана в рамках секции «Неделя критики» Каннского международного кинофестиваля. Её мультфильм «Любовные игры» стал первым среди работ из РК, получившим главный приз Всемирного фестиваля анимационных фильмов в Загребе.