Ханок: меняющееся пространство





Жить в ладу с природой. Ч.1





Многие обитатели квартир в надежде избавиться от тесноты и шумных соседей стремятся переехать в частный дом. При этом немало тех, кто выбирает в качестве альтернативы ханок. Так произошло и с супружеской парой, которая уже шесть лет живёт в спроектированном для них ханоке у подножия горы Пукхансан, на северо-западной окраине Сеула.





Г-н Ли Бён Чхоль и его жена Ким Ын Чжин беседуют за обеденным столом в своём двухэтажном ханоке, возведённом по спецпроекту в деревне ханоков Ынпхён 6 лет назад.

В период позднего Нового и Новейшего времени ханок пережил два переломных момента. Первый случился в начале XX века, во время японской аннексии (1910—1945 гг.). Японцы, прибывшие в Сеул, поначалу селились в районах Чхунму-ро и Хвехён-дон, у подножия горы Намсан. Но в силу притока японцев вскоре потребовалась новая территория для жилья, и генерал-губернаторство стало присматриваться к Пукчхону, где стояли элитные ханоки видных чиновников Чосона.

Девелопер недвижимости Чон Сэ Гвон (1888— 1965), жертвовавший большие суммы группам, боровшимся за независимость и демократию, за что впоследствии подвергся преследованиям со стороны японцев, был категорически против того, чтобы Пукхчон стал жилым кварталом в японском стиле. Он скупил огромные ханоки в этой зоне, разбил землю на мелкие участки, построил там маленькие ханоки и продал их корейцам. Считается, что так появился на свет «городской ханок» — строение квадратной структуры с двором в центре. Благодаря усилиям Чона корейцы смогли сохранить свои права на жильё и не были вытеснены японцами, что позволило Пукчхону дойти до наших дней как образцовый сеульский квартал ханоков.

Второй переломный момент произошёл в начале 2000-х, когда ханоки стали считать неподходящими для современного образа жизни и начали сносить один за другим, приведя их на грань исчезновения. Тогда власти Сеула ввели систему регистрации ханоков. Её суть была в том, чтобы ради сохранения ханоков как культурного наследия, помочь улучшению условий жизни тех, кто проживает в ханоках посредством того, что власти брали на себя часть расходов на поддержание и управление этими домами.

В результате на свет появилась деревня ханоков Ынпхён, которая начала создаваться после 2010 года. Это место, расположенное на северо-западе Сеула, показало, что комплексы ханоков могут быть привлекательной альтернативой масштабным жилым комплексам многоэтажек, которые строятся кластерами на отобранных в качестве «новых городов» участках. Среди тех, кто обрёл здесь новый дом, наши герои — Ли Бён Чхоль, который изучал городское строительство, а сейчас работает в сфере ИТ, и его жена Ким Ын Чжин, недавно вышедшая на пенсию телевизионная сценаристка.





«РАДОСТЬ И ЕЩЁ РАЗ РАДОСТЬ»

Прежде супруги были адептами квартирного образа жизни и другие формы жилья даже не рассматривали. Но однажды они достигли точки невозврата.— Раньше мы жили в жилом комплексе в центре Сеула. Подобно большинству жителей многоэтажек мы страдали от постоянного шума из-за плохой звукоизоляции межэтажных перекрытий, в особенности от громкого топота соседей сверху, — вспоминают они. — В какой-то момент мы уже даже не могли с улыбкой здороваться с соседями, когда сталкивались с ними в лифте. Вдобавок из окон мы видели только окна другого дома или стену здания. Если немного преувеличить, можно сказать, что мы чувствовали себя, как в тюрьме. Надо было что-то менять.

Супруги решили уехать из многоэтажки и построить свой дом в западном стиле. В поисках подходящего участка они оказались в деревне ханоков Ынпхён, где были сразу очарованы видами горы Пукхан-сан.

— Со склонов горы текли чистые ручьи, в прозрачной воде плескалась рыба. Поблизости был прекрасный буддийский храм Чингванса. Мы как будто почувствовали связь с этой землёй, словно это была встреча, назначенная судьбой.

Примечательна причина, по которой супруги, сначала решившие строить дом в западном стиле, выбрали ханок: они рассудили, что традиционный корейский ханок больше подходит, чтобы наслаждаться красотой окружающей природы. Дом был закончен в 2016 году, и супруги нарекли его «Наннакхоном» («Накнакхон»), что значит «Радость и ещё раз радость».





Квон Ги Бон, писатель





Ан Хон Бом, фотограф





Полный текст статьи «Жить в ладу с природой»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.