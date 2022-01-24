Disney+ выпускает первый корейский сериал

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Стриминговый сервис Disney+, входящий в сегмент Disney Media and Entertainment Distribution, 16 февраля представит первый корейский сериал «Грид» (그리드). На роли приглашены актёры Со Ган Чжун (서강준), Ким Му Ëль (김무열), Ким Сон Гюн (김성균) и актрисы Ким А Чжун (김아중), Ли Си Ëн (이시영). Автором сценария является Ли Су Ëн (이수연), написавшая сценарий для первого и второго сезонов популярного сериала «Секретный лес» (비밀의 숲). Сюжет сериала развивается вокруг загадочного призрака, роль которого сыграет актриса Ли Си Ëн. В 1997 году она спасла человечество и загадочно исчезла. Спустя 24 года она вновь появляется, но на этот раз помогает серийному убийце сбежать от правосудия. Полиция и спецслужбы объявляют на призрака охоту.