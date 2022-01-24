Певица Мун Бёль представила второй мини-альбом

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Певица Мун Бёль (문별) из группы MAMAMOO (마마무) 19 января выпустила второй мини-альбом 6equence (시퀀스). Первый мини-альбом артистки «Тёмная сторона луны» (DARK SIDE OF THE MOON) вышел почти два года назад. В новую пластинку вошли семь музыкальных дорожек. Заглавный трек LUNATIC представлен как на корейском, так и на английском языках. В этой песне поётся о двух влюблённых, потерявших друг к другу интерес и испытывающих от этого сложные эмоции. В работе над альбомом приняли участие рэпер Mirani (미란이) и певица Seori (서리). Вместе с ними были записаны музыкальный трек G999 и «С головы до пяток» (머리에서 발끝까지). Певица Мун Бёль дебютировала в июне 2014 года. Сольную карьеру начала 23 мая 2018 года, выпустив музыкальный альбом SELFISH.