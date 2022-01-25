Ворота (게이트)

Специальные карантинные меры на Новый год по лунному календарю
2022-01-25
#Новости шоу-бизнеса l 2022-01-24
Режиссер: Син Чжэ Хо
В ролях: Чон Рё Вон, Им Чхан Чжон, Чон Сан Хун, Ли Гён Ëн
Премьера: 28 февраля 2018 г.
Криминальный талант Чан Чхун собирает команду, чтобы провернуть ограбление и уйти на покой. Судьба сводит грабителей с потерявшим память в результате несчастного случая прокурором Кю Чхолем, что вносит некоторую путаницу в их криминальные планы.
2022-01-25
2022-01-24
2022-01-24
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