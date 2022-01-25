Ворота (게이트)





Режиссер: Син Чжэ Хо

В ролях: Чон Рё Вон, Им Чхан Чжон, Чон Сан Хун, Ли Гён Ëн

Премьера: 28 февраля 2018 г.





Криминальный талант Чан Чхун собирает команду, чтобы провернуть ограбление и уйти на покой. Судьба сводит грабителей с потерявшим память в результате несчастного случая прокурором Кю Чхолем, что вносит некоторую путаницу в их криминальные планы.