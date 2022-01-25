«Вкусные» песни





Четвертую субботу каждого месяца мы и в новом 2022 году посвящаем рубрике «Лайк от Камилы». В январе нового года мы решили сделать подборку песен про нечто вкусное — еду и десерты, то есть песни, в названии или тексте которых они упоминаются.

Нашу рубрику открыла веселая музыкальня композиция «Кимпап»(김밥) в исполнении дуэта Jadu(자두). Jadu, что с корейского переводится как «слива», - это смешанный дуэт, который выступал с 2001 по 2008 годы. Заразительная мелодия и забавные слова песни «кимпап» сделали ее мега-хитом 2003 года.

Далее мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей песню под названием «Люблю твенчжан-чигге»(된장찌개를 좋아해) певицы Пак Чон Ын (박정은). Многие корейцы полюбили эту музыкальную дорожку, но, к сожалению, это стало единственным хитом певицы.

Затем на наших волнах прозвучал музыкальный трек «Кимчхи-ччиге любви»(사랑의 김치찌개) от трот-певицы Со Ын Ми(서은미).

Далее был представлен дуэт Наброски из путешествий(여행스케치) и его песня «Мамина еда»(집밥). Дуэт выпустил этот сингл в честь 25-й годовщины формирования коллектива. Изначально коллектив состоял из 11 студентов и студенток, но со временем многие пошли по своему пути, и на данный момент в группе остались только два участника – Чо Бён Сок(조병석) и Нам Чжун Бон(남준봉). ). В песне, конечно же, поется о том, что мамина еда – самая лучшая на свете!

Далее мы перешли к песням-десертам: прозвучала музыкальная дорожка «Тальгона»(달고나) в исполнении San E(산이) и Raina(레이나). Тальгона – это корейская уличная сладость. «Тальда» по-корейски означает «сладкий», отсюда и происхождение названия тальгоны. Эта сладость стала известной по всему миру благодаря сериалу «Игра в кальмара»(오징어게임).

В завершение нашей рубрики мы представили нашим слушателям сладкую и приятную музыкальную композицию «Шоколад»(초콜릿) в исполнении Румяных подростков(볼빨간사춘기).