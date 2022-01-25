Доктор-заключённый (8) 얼굴 좀 보자

Диалог недели

정의식(Чон Ы Сик): 이거 뭐 하는 친구야.

Кто это?

검사보(Помощник прокурора): 방문록엔 의사로 기입 돼 있습니다.

В списке посетителей написано, что он врач.

정의식(Чон Ы Сик): 이 새끼 봐라. 병원 어디로 갈지 정하고 임검 날짜 잡아서 통보해.

Какой он хитрый. Выбери больницу и дату осмотра места происшествия, а потом сообщи мне.

나이제, 너 얼굴 좀 보자.

На И Чжэ, посмотрим кто же ты такой.





Фраза недели

얼굴 좀 보자

[Оль-гуль чом по-чжа]

Посмотрим кто же ты такой





Примеры

☞ 뭐야! 너 누구야? 얼굴 좀 보자.

«Что! Кто ты такой? Покажи мне свое лицо».





☞ 많이 바빠? 얼굴 좀 보자!

«Ты сильно занята? Давай увидимся!»





Другие выражения

뭐 하는 친구야?

«Чем занимается этот друг?»





뭐 하는 사람이야?

«Кем работает этот человек?»



