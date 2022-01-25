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Доктор-заключённый (8) 얼굴 좀 보자

#Говорим как герои сериалов l 2022-01-24

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

정의식(Чон Ы Сик): 이거 뭐 하는 친구야. 

Кто это?

검사보(Помощник прокурора): 방문록엔 의사로 기입 돼 있습니다. 

В списке посетителей написано, что он врач.  

정의식(Чон Ы Сик): 이 새끼 봐라. 병원 어디로 갈지 정하고 임검 날짜 잡아서 통보해.  

Какой он хитрый. Выбери больницу и дату осмотра места происшествия, а потом сообщи мне.  

나이제, 너 얼굴 좀 보자. 

На И Чжэ, посмотрим кто же ты такой.


Фраза недели

얼굴 좀 보자

[Оль-гуль чом по-чжа] 

Посмотрим кто же ты такой


Примеры

☞ 뭐야! 너 누구야? 얼굴 좀 보자.

«Что! Кто ты такой? Покажи мне свое лицо». 


☞ 많이 바빠? 얼굴 좀 보자!

«Ты сильно занята? Давай увидимся!»


Другие выражения

뭐 하는 친구야?

«Чем занимается этот друг?»


뭐 하는 사람이야? 

«Кем работает этот человек?»


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gyksa8
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