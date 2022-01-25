Доктор-заключённый (8) 얼굴 좀 보자

Специальные карантинные меры на Новый год по лунному календарю
2022-01-25
#Говорим как герои сериалов l 2022-01-24
Диалог недели
정의식(Чон Ы Сик): 이거 뭐 하는 친구야.
Кто это?
검사보(Помощник прокурора): 방문록엔 의사로 기입 돼 있습니다.
В списке посетителей написано, что он врач.
정의식(Чон Ы Сик): 이 새끼 봐라. 병원 어디로 갈지 정하고 임검 날짜 잡아서 통보해.
Какой он хитрый. Выбери больницу и дату осмотра места происшествия, а потом сообщи мне.
나이제, 너 얼굴 좀 보자.
На И Чжэ, посмотрим кто же ты такой.
Фраза недели
얼굴 좀 보자
[Оль-гуль чом по-чжа]
Посмотрим кто же ты такой
Примеры
☞ 뭐야! 너 누구야? 얼굴 좀 보자.
«Что! Кто ты такой? Покажи мне свое лицо».
☞ 많이 바빠? 얼굴 좀 보자!
«Ты сильно занята? Давай увидимся!»
Другие выражения
뭐 하는 친구야?
«Чем занимается этот друг?»
뭐 하는 사람이야?
«Кем работает этот человек?»
2022-01-25
2022-01-24
2022-01-24
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