Дата рождения: 8 декабря 1999 г.

Рост: 160 см

Дебют: Сериал «Дневник мести» (복수노트), 2017 г.





Актриса Чо И Хён родом из города Кванмён провинции Кёнгидо. Окончила старшую школу искусств Халлим. В настоящее время проходит учёбу на театральном отделении университета Кёнхи. Дебютировала в сериале «Дневник мести» в 2017 году. На следующий год заключила контракт с продюсерским агентством JYP Entertainment, ещё через год перешла в другое агентство Artist Company. За непродолжительную карьеру снялась в нескольких сериалах и фильмах. Первую главную роль получила в сериале «Школа 2021» (학교 2021) телеканала KBS2. 28 января 2022 года выйдет ещё один сериал в главной роли с Чо И Хён «Сейчас наша школа» (지금 우리 학교는). Первую главную роль в кино получила в 2019 году в фильме «Метаморфоз» (변신). Награждена премией KBS Drama Awards 2021 в номинации «Лучшая пара» за роль в сериале «Школа 2021».