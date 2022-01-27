Рассказ «Палящее солнце» писателя Ким Ю Чжона

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Едва здоровяк Ток Сун вытер капли пота краем левого рукава, как тут же остановился – это был перекрёсток Тхонан. Раскрасневшись от жары, он осмотрелся по сторонам. Из-за знойного палящего солнца, что бывает в один из самых жарких дней лета, люди ходили по улицам только под карнизами крыш.









Поговаривали, что чем необычнее болезнь или чем сложнее её излечить, тем больше платят больному. Внутри Ток Сун сгорал от любопытства, во сколько же могут оценить неизвестную болезнь его жены. Если за ребёнка дают десять вон, то за неё, может, и пятнадцать, тогда можно будет и жену вылечить, и в еде не нуждаться, и исправить своё положение. Все эти мысли крутились в голове Ток Суна, когда его взгляд приковал ребёнок, продававший дыни.

Ток Сун сразу вспомнил о четырёх чонах в мешочке для денег, но тут же решительно отвёл взгляд, понимая, что это невозможно. Если добавить всего лишь один чон, то можно будет купить пачку табака. С этими мыслями он со вчерашнего дня крепко сжимал монеты в кармане, так что теперь не мог позволить себе спустить их на дыни.





병이 괴상하면 할수록 혹은 고치기가 어려우면 어려울수록

월급이 많다는 것인데

영문 모를 아내의 이 병은 얼마짜리나 되겠는가고

속으로 무척 궁금하였다.

아이가 십원이라니 이건 한 십 오원 쯤 주겠는가,

그렇다면 병 고치니 좋고, 먹으니 좋고,

두루두루 팔자를 고치리라고 속안으로

육자배판을 늘이고 섰을 때,





조만치서 참외를 벌여놓고 앉았는 아이가 시선을 끌어간다.





덕순이는 쌈지에 든 잔돈 사 전을 얼른 생각은 하였으나

다음 순간에 그건 안될 말이라고 꺽진 마음으로 시선을 걷어온다.





사 전에 일 전만 더 보태면 봉지담배 한 봉이 되리라고

어제부터 잔뜩 꼽여 쥐고 오던 그 사 전,

이걸 참외 값으로 녹여서는 사람이 아니다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Ток Сун был крестьянином, но из-за упадка деревень с приходом японского господства он переехал в город. Но и в городе жизнь совсем не сладка. Город для героев подобен невыносимому палящему солнцу. Болезнь жены ярко характеризует тяжёлую жизнь героев. Ток Сун думает, как бы улучшить положение, воспользовавшись болезнью. С одной стороны, это выглядит бездушно, но с другой стороны, это яркая иллюстрация тяжёлой жизни супругов.









Теперь оставалось лишь снова положить жену в мрачной, холодной комнатушке и ждать её смерти. Ток Сун задумался о своём тёмном будущем, смахивая кулаком застилающий глаза пот. Он приезжал в Сеул с большими надеждами, но не только не смог тут заработать, но и жену теперь ещё мог потерять. «Чёртова судьба!» - резкое восклицание чуть не сорвалось с его губ, но он сдержался и лишь тяжело вздохнул.

Стоял один из самых жарких дней лета, палящее солнце могло растопить даже рога быка. Ток Сун продолжал изо всех сил идти, вытирая руками – то одной, то другой – градом стекавшие по спине капли пота, а его жена в это время отдавала чёткие, бесконечные предсмертные наказания и между делом плакала.





인제 남은 것은 우중충한 그 냉골에 갖다 다시 눕혀 놓고

죽을 때나 기다리고 있을 따름이었다.





덕순이는 눈 위로 덮는 땀방울을 주먹으로 훔쳐 가며

장차 캄캄하여 올 그 전도를 생각해 본다.

서울을 장대고 왔던 것이 벌이도 제대로 안 되고

게다가 인젠 아내까지 잃는 것이다.





이 놈의 팔자가 하고 딱한 탄식이 목을 넘어오다

꽉 깨무는 바람에 한숨으로 터져 버린다.





때는 중복, 허리의 쇠뿔도 녹이려는 뜨거운 땡볕이었다.





덕순이는 빗발같이 내려붓는 등골의 땀을

두 손으로 번갈아 훔쳐 가며 끙끙 내려올 제,

아내는 지게 위에서 그칠 줄 모르는 그 수많은 유언을

차근차근 남기자, 울자, 하는 것이다.









Писатель Ким Ю Чжон родился в 1908 году в г. Чхунчхон провинции Канвондо. Дебютировал в 1935 году с рассказом «Ливень».