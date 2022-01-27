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В Северной Корее детям дарили печенье или конфеты на день рождения лидера страны или на национальные праздники, такие как день основания Трудовой партии Кореи. Цель таких подарков - подчеркнуть любовь вождя к народу. То есть, кондитерские изделия в Северной Корее – это не просто сладости. Они имели политическое значение. В последние годы ситуация существенно изменилась. Фабрики производят кондитерские изделия разных видов, которые в любое время можно купить в магазинах, по крайней мере, в крупных городах. В провинциях выбор, естественно, меньше. Кроме того, Северная Корея развивает кондитерское производство как статью экспорта. С целью развития местной экономики поощряется выпуск кондитерских изделий с использованием ресурсов регионов. В отличие от прежних времён, сегодня конфеты и печенье не являются дефицитными товарами. Мы поговорим о кондитерских изделиях в Северной Корее с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.