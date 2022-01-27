Песня «Ариран»
2022-01-27
#Мелодии Кореи l 2022-01-27
«Ариран» - самая известная корейская народная песня, которая внесена в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и на которую написано около 3600 вариаций. В нашем выпуске мы познакомим вас с несколькими вариациями на эту любимую корейцами песню и расскажем интересные факты из её истории.
Выпуск 550. Песня «Ариран»
* Песня в поддержку спортсменов «Ариран» – Юн До Хён (вокал)
* Песня «Старый 'Ариран'» – Чхве Юн Ён (вокал)
* Песня «Санчжу Ариран» – Группа «RabidAnce»
2022-01-27
2022-01-27 14:39:59
2022-01-27 15:37:29
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