Япония будет рекомендовать внесение шахты Садо в Список ЮНЕСКО

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Правительство Японии приняло решение рекомендовать бывшую шахту Садо в префектуре Ниигата, на которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это памятник промышленной революции периода Эдо, где с начала XVII века с помощью уникальных технологий добывали высококачественные металлы.

Ранее Сеул неоднократно призывал мировое сообщество помочь помешать тому, чтобы место, где корейские рабочие были вынуждены трудиться против их воли, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На шахте Садо, закрытой в 1946 году, во время Второй мировой войны в тяжёлых условиях работали не менее 1.200 принудительно мобилизованных корейцев. По мнению почётного профессора университета Фукуока Дэидзо Хиросэ, в мае 1943 года на долю корейцев приходилось 45% всех работавших на шахте. При этом корейцы занимались самой тяжёлой и опасной работой – перевозкой и бурением горных пород, из-за чего часто возникали трудовые споры. Исключение этих фактов из истории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО является неправильным подходом к интерпретации истории, считают в Сеуле.

В 2015 году аналогичная ситуация уже произошла с японским островом Хасима, который был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, при этом его историческая ценность была ограничена 1910 годом. Другими словами, в истории объекта не упоминался факт использования принудительного труда. В связи с этим ЮНЕСКО рекомендовала полностью раскрыть историю острова, однако никаких мер со стороны Японии предпринято не было.

Ценные металлы на острове Садо в японской префектуре Ниигата были обнаружены в 1601 году. Там добывали ежегодно 440 кг золота и 40 тонн серебра. С начала XVII до середины XIX века, будучи важным источником финансирования, прииски находились под прямым управлением высшего руководящего органа Японии – сёгуната. В годы Второй мировой войны там добывали преимущественно медь, железо, цинк и другие металлы для военного производства. Для добычи этих ископаемых туда направляли рабочих из колониальной Кореи.