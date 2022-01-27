Неделя до зимней Олимпиады в Пекине

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До открытия зимних Олимпийских игр в Пекине остаётся меньше недели. Несмотря на стремительное распространение штамма коронавируса Омикрон, дипломатические бойкоты США и Китая, церемония открытия пройдёт 4 февраля. На этой Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. В ней участие примут около 90 стран. В составе южнокорейской спортивной делегации, которая отправится в Пекин, 124 человека, в том числе, 63 спортсмена. Они будут бороться за медали в шести видах спорта. Цель южнокорейских олимпийцев - выиграть одну или две золотые медали и финишировать в числе 15-ти лучших в медальном зачёте. В Пекине южнокорейские спортсмены рассчитывают на золото в шорт-треке, не исключены также медали в конькобежном спорте, горном сноуборде и кёрлинге. Делегацию возглавит министр культуры, спорта и туризма Хван Хи.

Предстоящая Олимпиада необычна: в Пекине введены строжайшие карантинные меры, что не позволит ощутить дух Олимпийских игр. Северная Корея накаляет ситуацию в регионе непрерывными запусками ракет. США, тем временем, объявили Китаю дипломатический бойкот в связи с нарушением прав уйгуров в Синьцзяне. Эти действия поддержали и некоторые государства, среди которых Великобритания, Австралия, Япония.