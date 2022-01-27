Рост южнокорейской экономики в 2021 году - 4%

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В прошлом году южнокорейская экономика продемонстрировала 4-процентный рост. Это максимальный показатель за последние 11 лет. Как сообщил 25 января Банк Кореи, в четвёртом квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что позволило сделать вывод о четырёхпроцентном годовом росте. При этом максимальный рост экономики был зафиксирован в третьем квартале прошлого года – 2,2%, тогда как в первых двух кварталах из-за вспышки COVID-19 экономика демонстрировала отрицательный рост. На фоне этих тенденций вырос и валовой национальный доход (ВНД) на душу населения – с 31 тыс. до 35 тыс. долларов.

Наиболее высокий рост экономики наблюдался благодаря экспорту автомобилей и полупроводников. В 2021 году выросли экспорт, внутреннее потребление, инвестиции в производственные мощности и государственные расходы. По отраслям наиболее высокий экономический рост наблюдался в сферах промышленного производства, обслуживания, лесного хозяйства, рыболовства и энергетики, однако в сфере строительства был зафиксирован отрицательный рост.

Тем не менее, экономика по-прежнему вызывает беспокойство на фоне быстрого распространения штамма Омикрон, роста инфляции и рисков на рынке Китая. Опасения подтверждаются и тем, что 25 января Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 4,9% до 4,4%, а южнокорейской экономики – с 3,3% до 3,0%. В Банке Кореи надеются, что отечественная экономика всё же сможет справиться с грядущими трудностями за счёт роста экспорта полупроводников и активизации потребления.