Архитектура Пхеньяна

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В последнее время северокорейцы часто называют свою столицу Пхеньян «Пхёнхэттеном». Объединив два названия Пхеньян и Манхэттен, они тем самым подчёркивают сходство своей столицы с нью-йоркским районом, застроенным небоскрёбами. В период правления нынешнего лидера страны Ким Чон Ына в Пхеньяне было построено много высотных зданий, что облик города заметно изменился. На что похож Пхеньян с архитектурной точки зрения? Сегодня мы поговорим на эту тему с профессором Ан Чхан Мо с архитектурного факультета Университета Кёнги. Он был куратором экспозиции «Корейский полуостров: с высоты птичьего полёта» на 14-й Международной архитектурной выставке в Венеции в 2014 году. Экспозиция была удостоена награды «Золотой лев».