Романтическое свидание с Меломанс

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Счастливую пятую субботу, которая приходит к нам раз в три месяца, мы решили посвятить рубрике «Скрытые таланты». На этот раз мы пригласили наших радиослушателей на романтическое свидание с музыкальными работами инди-группы Меломанс(멜로망스). Название группы происходит от латинской составной части слова «мело», что означает «песня, мелодия» и английского «romance», то есть «роман, романтика». Коллектив состоит из двух человек – Ким Мин Сока(김민석), отвечающего за вокал, сочинение музыки и текстов песен и Чон Дон Хвана(정동환), отвечающего за игру на пианино, сочинение музыки и аранжировку музыкальных композиций. Группа дебютировала в 2015 году, однако популярность к ней пришла только в 2017 году благодаря песне «Подарок»(선물). Как раз этой музыкальной дорожкой мы открыли нашу рубрику.

После выпуска этой музыкальной композиции все последующие альбомы Меломанса имели большой успех. Меломанс были награждены музыкальной премией «лучший инди-бэнд» в 2017 году. Затем мы предложили нашим слушателям музыкальную дорожку «Ты стала мне весною»(봄이 되어준 그대) из дебютного альбома группы.

Год спустя после огромного успеха с песней «Подарок» Меломанс выпустили новый альбом под названием [Сказка], и из этого альбома на наших волнах прозвучали одноименный титульный трек «Сказка»(동화) и «Прекрасный момент»(아름다운 순간).

После выпуска вышеуказанного альбома, осенью 2018 года вдруг пошли слухи о расформировании группы – на очередном концерте Меломанс заявили, что это будет их «последним совместным концертом». Однако, как выяснилось, это было сказано в связи с призывом в армию Ким Мин Сока. Летом прошлого года Ким Мин Сок был демобилизован, и уже в августе Меломанс исполнили ремейк песни «Признание»(고백). Напоследок в нашем эфире прозвучали музыкальные композиции «Признание в любви» и «Праздник»(축제).