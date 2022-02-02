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Доктор-заключённый (9) 이게 무슨 날벼락이래요?

#Говорим как герои сериалов l 2022-01-31

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

현재민(Хён Чэ Мин): 며칠 전만 해도 선물 보따리 쏟아지길래

Совсем недавно мы получили кучу подарков. 

공보의 인생 포텐 탁 터지나 싶었는데, 이게 무슨 날벼락이래요? 

Только я подумал, что жизнь в качестве госслужащего удалась, так на тебе, как гром среди ясного неба?

정세진(Чжон Сэ Чжин): 그러게요. 

Да не говорите.


Фраза недели

이게 무슨 날벼락이래요?

[И-гэ му-сын наль-бё-рак-и-рэ-ё] 

Как гром среди ясного неба


Примеры

☞ 마른 하늘에 날벼락 

«Гром среди сухого неба»


☞ 갑자기 핸드폰이 꺼지더니 켜지질 않네. 이게 무슨 날벼락이야.

«Внезапно выключился телефон и не думает включаться. Что за неожиданное несчастье».


Другие выражения

선물 보따리

«Куча подарков»


보따리 장수

«Челночник»


이야기 보따리

«Много рассказов»


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