Доктор-заключённый (9) 이게 무슨 날벼락이래요?

Диалог недели

현재민(Хён Чэ Мин): 며칠 전만 해도 선물 보따리 쏟아지길래

Совсем недавно мы получили кучу подарков.

공보의 인생 포텐 탁 터지나 싶었는데, 이게 무슨 날벼락이래요?

Только я подумал, что жизнь в качестве госслужащего удалась, так на тебе, как гром среди ясного неба?

정세진(Чжон Сэ Чжин): 그러게요.

Да не говорите.





Фраза недели

이게 무슨 날벼락이래요?

[И-гэ му-сын наль-бё-рак-и-рэ-ё]

Как гром среди ясного неба





Примеры

☞ 마른 하늘에 날벼락

«Гром среди сухого неба»





☞ 갑자기 핸드폰이 꺼지더니 켜지질 않네. 이게 무슨 날벼락이야.

«Внезапно выключился телефон и не думает включаться. Что за неожиданное несчастье».





Другие выражения

선물 보따리

«Куча подарков»





보따리 장수

«Челночник»





이야기 보따리

«Много рассказов»



