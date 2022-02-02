Доктор-заключённый (9) 이게 무슨 날벼락이래요?

Архитектура Пхеньяна
2022-02-02
#Говорим как герои сериалов l 2022-01-31
Диалог недели
현재민(Хён Чэ Мин): 며칠 전만 해도 선물 보따리 쏟아지길래
Совсем недавно мы получили кучу подарков.
공보의 인생 포텐 탁 터지나 싶었는데, 이게 무슨 날벼락이래요?
Только я подумал, что жизнь в качестве госслужащего удалась, так на тебе, как гром среди ясного неба?
정세진(Чжон Сэ Чжин): 그러게요.
Да не говорите.
Фраза недели
이게 무슨 날벼락이래요?
[И-гэ му-сын наль-бё-рак-и-рэ-ё]
Как гром среди ясного неба
Примеры
☞ 마른 하늘에 날벼락
«Гром среди сухого неба»
☞ 갑자기 핸드폰이 꺼지더니 켜지질 않네. 이게 무슨 날벼락이야.
«Внезапно выключился телефон и не думает включаться. Что за неожиданное несчастье».
Другие выражения
선물 보따리
«Куча подарков»
보따리 장수
«Челночник»
이야기 보따리
«Много рассказов»
2022-02-02
2022-02-03 16:31:30
2022-02-03 12:34:58
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