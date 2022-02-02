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Дата рождения: 12 октября 1993 г.

Рост: 183 см

Вес: 70 кг

Дебют: «Достоинство джентльмена» (신사의 품격), 2012 г.





Актёр Со Ган Чжун родом из города Кунпхо провинции Кёнгидо. Ещё во время учебы в старшей школе проявил интерес к карьере модели и даже несколько раз принимал участие в показе мод, однако быстро потерял интерес к данному занятию. Вскоре юноша заинтересовался кино и начал посещать курсы актёрского мастерства. Поводом к тому послужило частое просматривание фильмов перед сном. По окончанию курсов в июне 2012 года принял участие в прослушивании компании Fantagio и успешно вошёл в состав нового агентства. В этом же году дебютировал в сериале «Достоинство джентльмена» телеканала SBS. Следом вышла ещё одна работа – сериал «Моей красавице» (아름다운 그대에게). Внимание общественности привлёк благодаря роли Кук Сын Хёна в сериале «Дерзкая разведённая женщина» (앙큼한 돌싱녀), по сюжету которого молодой человек испытывает тайные чувства к актрисе Ли Мин Чжон (이민정) в роли На Э Ра. За эту роль он был награждён несколькими премиями, в том числе Korea Drama Awards в номинации «Лучший начинающий актёр». В 2014 год на экраны вышел первый фильм с участием Со Ган Чжуна «Моя любовь, моя невеста» (나의 사랑 나의 신부), в работе над которым приняли участие актёр Чо Чжон Сок (조정석) и актриса Син Мин А (신민아). Из всех работ Со Ган Чжуна стоит выделить сериал «Ты тоже человек?» (너도 인간이니) телеканала KBS2, за роль в котором он был удостоен двух премий KBS Drama Awards в номинациях «Лучший актёр» и «Лучшая пара» (с актрисой Кон Сын Ëн (공승연). В общей сложности актёр снялся в 21 сериале. В 2022 году на экраны выйдет ещё одна работа Со Ган Чжуна – первый корейский сериал Disney+ «Грид» (그리드).