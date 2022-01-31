SM Entertainment объявило о начале проекта NCT LAB

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Продюсерское агентство SM Entertainment 28 января объявило о начале музыкального проекта NCT LAB, в рамках которого будут опубликованы сольные треки и песни собственного сочинения участников группы NCT, не вошедшие в ранее изданные в студийные альбомы. В проект также войдут песни, представленные участниками многочисленных юнитов NCT. Первая песня «Ребёнок» (Child) в исполнении Марка (MARK) будет представлена 4 февраля. Это первый сольный трек певца в период после его дебюта на сцене. Марк принял личное участие в написании музыки и слов к песне, вобравших личные переживания артиста. Особое очарование песне придают исполнение бас-синтезатора в сочетание с электрогитарой. Группа NCT дебютировала 9 апреля 2016 года. На сегодняшний день в её составе выступают 23 участника.