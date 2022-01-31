Актриса IU снимется в сериале «Игра на деньги»

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В ближайшее время начнутся съёмки сериала «Игра на деньги» (머니게임). Как сообщили в Naver Webtoon, он будет снят по мотивам сюжетов комиксов автора Пэ Чжин Су (배진수). На роли пригашены известные в стране актёры Рю Чжун Ëль (류준열), Пак Чон Мин (박정민), Пак Хэ Чжун (박해준), Пэ Сон У (배성우), актриса Ли Чжи Ын (이지은), более известная как IU, и многие другие. Им предстоит сыграть восемь героев, которые, оказавшись в изоляции от общества, должны сыграть в одну опасную игру. Окончание игры возможно лишь после смерти одного из её участников. Дата выхода сериала, как и онлайн-платформа, на которой будет представлен контент, пока не называются. Известно, лишь что сериал будет состоять из восьми серий. На роль сценариста и режиссёра приглашён Хан Чжэ Рим (한재림), для которого «Игра на деньги» станет первым сериалом в его карьере.