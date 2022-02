Epik High выпускает вторую часть десятого студийного альбома

ⓒ Epik High Facebook

Участники группы Epik High выпускают вторую часть десятого студийного альбома «Epik High здесь» (Epik High Is Here). Релиз музыкальной пластинки состоится 14 февраля. Об этом певцы сообщили в социальных сетях. Ранее участник группы Tablo (타블로) сообщил, что в результате автоматического обновления смартфона были утеряны тексты песен, написанные им в течение последних десяти лет. Первая часть альбома из одиннадцати песен была представлена чуть более года назад, 18 января 2021 года. Стоит заметить, что песня Rosario (로사리오), вошедшая в первую часть альбома, заняла 40-ю строчку в музыкальном рейтинге The 50 Best Songs of 2021 журнала Rolling Stone. Группа Epik High дебютировала в 2003 году. В её репертуаре ряд музыкальных хитов, таких как «Зонт» (우산), «Любовь, любовь, любовь» (러브 러브 러브) и многие другие песни.