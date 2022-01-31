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25 января завершился показ сериала «Наше любимое лето» (그 해 우리는) в главной роли с актрисой Ким Да Ми (김다미) и актёром Чхве У Сиком (최우식). Его сюжет повествует об истории любви между девушкой Кук Ëн Су и парнем Чхве Уном, расставшихся в школьном возрасте и встретившихся вновь спустя десять лет. Особое внимание зрителей привлекла впечатляющая игра актрисы Ким Да Ми, сыгравшей роль 19-летней школьницы и 29-летней девушки. По словам самой актрисы, для неё было важным дать понять зрителю, насколько Кук Ëн Су изменилась за эти годы. Стоит отметить, что до этого Ким Да Ми в основном играла персонажей, отличающихся сильным характером. Ярким примером тому служат роли в фильме «Ведьма» (마녀) и сериале «Итэвон Класс» (이태원 클라쓰). Желание сменить закрепившийся за ней образ сыграло решающую роль при рассмотрении предложении о съёмках в сериале «Наше любимое лето», отметила актриса.