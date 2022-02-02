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Твоя девушка (너의 여자친구)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-01-31


Режиссер: Ли Чжан Хи

В ролях: Ли Эллия, Чи Иль Чжу

Премьера: 4 декабря 2019 г.


Парень по имени Хви Со вместе с друзьями из кружка робототехники принимает участие в студенческом фестивале. Вот уже который год он мечтает о том, чтобы встретить ту единственную и даже не подозревает, какой подарок ему приготовила судьба. Во время мероприятия в прямом смысле слова на него сваливается очаровательная красавица по имени Хе Чжин.

Твоя девушка (너의 여자친구)
Твоя девушка (너의 여자친구)
Твоя девушка (너의 여자친구)
Твоя девушка (너의 여자친구)
Твоя девушка (너의 여자친구)
Твоя девушка (너의 여자친구)
Твоя девушка (너의 여자친구)
Твоя девушка (너의 여자친구)
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