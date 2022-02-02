Твоя девушка (너의 여자친구)

Архитектура Пхеньяна
2022-02-02
#Новости шоу-бизнеса l 2022-01-31
Режиссер: Ли Чжан Хи
В ролях: Ли Эллия, Чи Иль Чжу
Премьера: 4 декабря 2019 г.
Парень по имени Хви Со вместе с друзьями из кружка робототехники принимает участие в студенческом фестивале. Вот уже который год он мечтает о том, чтобы встретить ту единственную и даже не подозревает, какой подарок ему приготовила судьба. Во время мероприятия в прямом смысле слова на него сваливается очаровательная красавица по имени Хе Чжин.
2022-02-02
2022-02-03 16:31:30
2022-02-03 12:34:58
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