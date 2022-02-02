Ханок: меняющееся пространство





Жить в ладу с природой. Ч.2





Строения в западном стиле и ханок отличаются структурой и материалами. Западные дома, в которых отопление происходит за счёт камина, обречены на толстые стены и тяжёлые материалы для крыши. Как следствие, окна должны быть маленькими, чтобы справиться с тяжестью стен и крыши. Также часто окна снабжали деревянными ставнями, нарушая визуальную связь с пейзажем снаружи.





Окна холла с деревянным полом на втором этаже выходит на передний двор. Г-жа Ким решила посадить во дворе полевые цветы. Она любит наблюдать за тем, как они расцветают и увядают вслед за сменой времён года.

Из окна справа от спальни открывается потрясающий вид на гору Пукхансан. Чтобы в полной мере наслаждаться окружающим пейзажем, супруги выбрали панорамные окна вместо традиционных окон с деревянными решётками, на которые обычно наклеивается бумага «ханчжи».

Ханок полная противоположность этому. Основной материал — относительно лёгкая древесина, поэтому можно делать большие окна. Большие окна, затянутые бумагой из шелковицы, устанавливают, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха и таким образом предотвратить гниение дерева. В разгар лета двери вообще можно сложить и подвесить к потолку. При этом дом строят, учитывая высоту, направление и угол взгляда человека, когда он изнутри смотрит на пейзаж снаружи. Поскольку окна имеют не только функциональное назначение, но и служат рамками для окружающего пейзажа, сменяющегося вслед за временами года, смогла развиться такая концепция, как «чхагён», буквально «заимствование пейзажа», когда можно наслаждаться природой за окном, словно это сад при вашем доме.





— Посмотрите. Сейчас листья на деревьях выглядят ослепительно, но зимой всё станет девственно белым из-за снега, а потом весной можно будет увидеть, как бесцветный пейзаж превращается в яркую зелень. За окном мы можем наблюдать, как жизнь в природе продолжается более яростно, чем у нас, людей. Это заставляет задуматься над разными вещами, в том числе законами природы, — говорит г-жа Ким, сидя за кухонным столом и глядя наружу сквозь панорамное окно.





ДВОР

Двор — ещё один фактор привлекательности ханока. Забор обеспечивает личное пространство, но в практических целях его делают невысоким. Традиционно забор возводили из относительно дешёвого сырья: камней и земли. В сезон дождей такой забор часто размывался водой, поэтому делать его высоким не имело смысла. Низкий забор позволяет жителям ханока «заимствовать пейзаж» не только рядом с домом, но и на отдалении. А двор в свою очередь играет роль буферной зоны, соединяющей частное пространство дома и окружающую природу.

— Наши соседи построили ханок примерно в одно время с нами, — говорит г-жа Ким. — Они тоже раньше жили в многоэтажке и говорят, что по выходным чувствовали себя обязанными выбраться куда-нибудь на природу, например в кемпинг, потому что их две дочки капризничали, жалуясь, что заперты в четырёх стенах. Но после переезда в ханок всё изменилось. Теперь им не надо никуда ехать. Летом дети могут плескаться в мини-бассейне во дворе, а зимой они ставят там гриль. Их жизнь стала гораздо богаче.

— Когда мы жили в квартире, я старался при каждом удобном случае выбраться из дома, но после переезда сюда я стал проводить больше времени дома, — добавляет г-н Ли. Его супруга, подхватив, продолжает:

— Я специально посадила во дворе полевые цветы: ночную фиалку, ирисы, штокрозу. Я подумала, что своей бесхитростной, но оставляющей послевкусие красотой они походят на ханок. Когда одни цветы отцветают, зацветают другие, а когда отцветают и они, зацветают какие-нибудь ещё. В этом доме живём не только мы с мужем — вместе с нами живут и цветы.

— Говорят, что, если о ханоке хорошо заботиться, он может простоять и сто, и двести лет, — говорит г-жа Ким. — Ханок строят без гвоздей, поэтому если возникнет проблема с деревянным элементом, можно его разобрать в порядке, обратном тому, как строили, починить и потом собрать заново. Мы очень довольны тем, что поселились в доме с такой жизнеспособностью. И с нетерпением ждём, какие ещё позитивные изменения это принесёт в нашу жизнь в будущем.





Квон Ги Бон, писатель





Ан Хон Бом, фотограф





Полный текст статьи «Жить в ладу с природой»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.