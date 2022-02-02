Сборная РК прошла на чемпионат мира по футболу

ⓒYONHAP News

1 февраля южнокорейская мужская сборная по футболу обыграла сборную Сирии на этапе отборочного турнира и десятый раз подряд прошла на чемпионат мира, который состоится летом этого года в Катаре. Ранее сборная Республики Корея одержала победы в шести матчах и дважды сыграла вничью, набрав ом 20 очков в своей группе. Даже если оставшиеся два матча закончатся поражением, команда всё равно не опустится ниже второго места, а это значит, что путёвка на чемпионат мира уже обеспечена.

Матч со сборной Сирии состоялся на стадионе «Рашид» в Дубае и закончился со счётом 2:0. Героями этого матча стали футболисты Ким Чжин Су и Квон Чхан Хун. В общей сложности южнокорейская сборная провела 14 матчей, начиная со старта группового турнира в сентябре 2019 года. Из-за пандемии определение победителей группового плей-офф растянулось на 2 года и 5 месяцев.

Впервые южнокорейская сборная участвовала в финальном этапе чемпионата мира по футболу в 1986 году в Мексике. С тех пор команда десять раз подряд квалифицировалась на чемпионаты мира, но не могла выйти из группы. Прорыв случился в 2002 году на чемпионате, проходившем в Республике Корея и Японии. Тогда сборная смогла сначала пройти в четвертьфинал, где одержала победу над сборными Италии и Испании, и впервые в истории азиатских команд вышла в полуфинал. В 2006 году на чемпионате мира в Германии она снова не смогла выйти из группы, однако в 2010 году на чемпионате в ЮАР успешно прошла в четвертьфинал. В 2018 году на чемпионате мира в России сборная снова не вышла из группы, но смогла разгромить сборную Германии со счётом 2:0.

На предстоящем чемпионате мира основная задача сборной – укрепить позиции защитников. Несмотря на череду побед в отборочном туре, опасные моменты неоднократно возникали в связи с защитой, поэтому команде необходимо тщательно подготовиться к встрече с сильнейшими командами.