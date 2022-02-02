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В результате доминирования штамма коронавируса Омикрон количество новых случаев заболевания в Республике Корея превысило 20 тысяч в день. В связи с этим с 3 февраля в стране начала действовать новая система диагностики и лечения COVID-19. Она предполагает расширенное проведение экспресс-тестов на выявление антигена коронавируса, а тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) будут проводиться лишь для приоритетных категорий населения, к которым относятся люди старше 60 лет или имевшие тесный контакт с заражённым.

Кроме того, лечение теперь будет осуществляться преимущественно в районных больницах и клиниках, начиная от диагностирования и заканчивая назначением препаратов. Лечение могут проводить клиники, специализирующиеся на лечении респираторных заболеваний и способные разделять поток обычных и заражённых пациентов. Пока по всей стране насчитывается 431 медицинское учреждение с такими возможностями. В будущем власти страны планируют поэтапно расширять список подобных больниц.

Помимо этого, вне зависимости от вакцинации до семи дней сокращается срок контроля за пациентами, проходящими лечение в домашних условиях. В течение семи дней люди из группы высокого риска дважды в день проходят мониторинг здоровья под контролем ответственного медицинского учреждения, молодые пациенты и люди не из группы риска проходят мониторинг один раз в день.

Активное распространение штамма Омикрон началось с середины января. Уже 26 января количество новых случаев заражения впервые превысило 10 тысяч в день, а через неделю этот показатель вырос в два раза. При этом смертность от COVID-19 и количество тяжёлых случаев снизились.