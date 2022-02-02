В РК вступило в силу соглашение о ВРЭП

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1 февраля в Республике Корея вступило в силу соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). В крупнейшем в мире торговом соглашении участвуют 15 государств: 10 стран АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) и 5 стран - партнёров (Республика Корея, Австралия, Китай, Япония и Новая Зеландия). На их долю приходится почти треть мирового валового внутреннего продукта, мирового населения и объёмов торговли.

Данное соглашение станет крупнейшим в мире экономическим блоком. На долю стран-членов ВРЭП приходится примерно половина южнокорейского экспорта. Соглашение может принести косвенный эффект соглашения о свободной торговле с теми странами, с которыми таких соглашений нет, например, с Японией. С теми государствами, с которыми соглашения о свободной торговле уже были заключены, можно надеяться на эффект от дополнительного открытия рынков. Благодаря соглашению, Республика Корея получит выход на зарубежные рынки не только в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение и металлургия, но и в сфере услуг, включая онлайн-игры, видео- и аудиопродукцию.

Для стран АСЕАН соглашение означает выход на южнокорейский рынок за счёт отмены таможенных пошлин на 92-95% товаров. При торговле с Японией таможенные пошлины отменяются на 83% товаров, с Китаем, Австралией и Новой Зеландией – на 91%. В сфере услуг ожидается дополнительное открытие каналов продаж культурного контента.