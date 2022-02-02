Дикая слива мэхва всегда почиталась корейской интеллигенцией за стойкость в зимние холода и раннее цветение вопреки морозам и ветру. О цветах этого дерева написано много стихов и песен, с некоторыми из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 551. Дикая слива мэхва

* Песня «Мэхвага» – Хор школьников «Ари»

* Песня «Мэхва тхарён» – Сон Со Хи (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Мелодия «Мэхва молчаливо пускает бутоны» – Ансамбль каягымисток «Чхунхо кахи»