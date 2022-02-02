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Дикая слива мэхва

#Мелодии Кореи l 2022-02-03

Мелодии Кореи

Дикая слива мэхва

Дикая слива мэхва всегда почиталась корейской интеллигенцией за стойкость в зимние холода и раннее цветение вопреки морозам и ветру. О цветах этого дерева написано много стихов и песен, с некоторыми из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске. 


Выпуск 551. Дикая слива мэхва

* Песня «Мэхвага» – Хор школьников «Ари» 

* Песня «Мэхва тхарён» – Сон Со Хи (вокал), ансамбль «Вторая луна» 

* Мелодия «Мэхва молчаливо пускает бутоны» – Ансамбль каягымисток «Чхунхо кахи»

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