Архитектура Пхеньяна
2022-02-02
#Мелодии Кореи l 2022-02-03
Дикая слива мэхва всегда почиталась корейской интеллигенцией за стойкость в зимние холода и раннее цветение вопреки морозам и ветру. О цветах этого дерева написано много стихов и песен, с некоторыми из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 551. Дикая слива мэхва
* Песня «Мэхвага» – Хор школьников «Ари»
* Песня «Мэхва тхарён» – Сон Со Хи (вокал), ансамбль «Вторая луна»
* Мелодия «Мэхва молчаливо пускает бутоны» – Ансамбль каягымисток «Чхунхо кахи»
2022-02-02
2022-02-03 16:31:30
2022-02-03 12:34:58
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