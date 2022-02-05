Творчество гёрлз-группы fromis_9

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Первую субботу каждого месяца мы посвящаем «горячим» новостям и последним событиям, связанным со звёздами глобальной музыкальной волны K-POP. Гёрлз-группа fromis_9(프로미스나인) была сформирована по итогам музыкального шоу на выживание «Idol School». 30 ноября 2017 года fromis_9 выступили с преддебютным синглом «Стеклянные туфли»(유리구두), а официально дебютировали 24 января 2018 года. Мы как раз начали нашу очередную рубрику этой заводной песней, после чего прозвучала музыкальная композиция «Быть с тобой»(Be With You) из дебютного альбома [To.Heart], или же [Сердцу]. Весной того же года было подтверждено, что одна из участниц Чан Гю Ри(장규리) будет участвовать в шоу на выживание для гёрлз-айдолов Produce 48(프로듀스48). Коллектив уже в составе 8 участниц выпустил второй мини-альбом. Из этого альбома мы предложили прослушать песню «Клевер»(Clover). Далее на наших волнах прозвучали такие музыкальные дорожки, как «Love Rumpumpum», «Feel Good» и «Звёздная ночь»(별의 밤). 17 января текущего года группа выпустила четвёртый мини-альбом [Midnight Guest], или же [Полуночный гость]. Новый альбом установил личный рекорд — 100 000 проданных копий за первую неделю релиза! Можно сказать, что новый год у девушек начался весьма успешно. Будем надеяться, что группа будет еще долго радовать нас новыми работами! Из нового третьего мини-альбома прозвучали песни «0 g» и «DM».