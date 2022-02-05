Дом благословления (축복의 집)

Творчество гёрлз-группы fromis_9
2022-02-05
#Новости шоу-бизнеса l 2022-02-07
Режиссер: Пак Хи Гвон
В ролях: Ан Со Ë, Ли Ган Чжи
Премьера: 24 февраля 2022 г.
Кореянка Хэ Су днём работает на заводе, а по вечерам – в ресторане. Однажды после самоубийства матери девушка подделывает отчёт о вскрытии тела, чтобы получить страховые выплаты.
2022-02-05
2022-02-05
2022-02-04 15:44:58
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