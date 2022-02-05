Дом благословления (축복의 집)





Режиссер: Пак Хи Гвон

В ролях: Ан Со Ë, Ли Ган Чжи

Премьера: 24 февраля 2022 г.





Кореянка Хэ Су днём работает на заводе, а по вечерам – в ресторане. Однажды после самоубийства матери девушка подделывает отчёт о вскрытии тела, чтобы получить страховые выплаты.