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Дом благословления (축복의 집)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-02-07


Режиссер: Пак Хи Гвон

В ролях: Ан Со Ë, Ли Ган Чжи

Премьера: 24 февраля 2022 г.


Кореянка Хэ Су днём работает на заводе, а по вечерам – в ресторане. Однажды после самоубийства матери девушка подделывает отчёт о вскрытии тела, чтобы получить страховые выплаты.

Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
Дом благословления (축복의 집)
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