Сериал «Сейчас в нашей школе» - один из самых просматриваемых на платформе Netflix

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Южнокорейский сериал «Сейчас в нашей школе» (지금 우리 학교는), представленный 28 января платформой Netflix, получил большую популярность по всему миру. На следующий день после выхода он занял лидерство в категории TOP TV Shows в десятках стран, в том числе во Франции, Германии, Канаде. Общее количество просмотренных часов на платформе Netflix в период с 28 по 30 января составило 124 млн 790 тыс. часов, что стало лучшим результатом среди сериалов на английском и не английском языках за неделю. Сериал «Сейчас в нашей школе» создан по мотивам одноимённого веб-комикса. Его события разворачиваются в старшей школе, охваченной быстро распространяющимся вирусом, превращающим людей в зомби. По мнению кинокритиков, работа режиссёров Ли Чжэ Гю (이재규) и Ким Нам Су (김남수) в принципе ничем не отличается от ныне существующих фильмов или сериалов о зомби за исключением того, что действие происходит в учебном учреждении, что создаёт определённую новизну для зрителя. Сериал несёт в себе важное послание, суть которого заключается в поднятии важных тем на примере школьного учреждения, являющегося срезом общества. Режиссёры надеются, что зрители во время просмотра задумаются о том, что такое человечность и надежда в нашей жизни.