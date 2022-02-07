Новый музыкальный проект от JYP Entertainment





Продюсерское агентство JYP Entertainment объявило о скором дебюте новой гёрл-группы NMIXX (엔믹스). Её первый музыкальный альбом «К морю» (AD MARE) выйдет 22 февраля, сообщается в социальных сетях компании. Новый музыкальный коллектив состоит из семи участниц: Лилли (릴리), Хэ Вон (해원), Соль Юн (설윤), Джинни (지니), Пэ (배이), Чи У (지우) и Кю Чжин (규진). Название NMIXX расшифровывается как «лучшая комбинация, готовая взять на себя ответственность за новую эпоху». Первая песня группы получила название AD MARE, что в переводе с латыни означает «К морю». В ней содержится послание участниц группы об их стремлении к воображаемому миру, сравнимым с морем. Продюсерское агентство JYP Entertainment ранее представило ряд успешных гёрл-групп, в числе которых WonderGirls (원더걸스), miss A (미쓰에이), TWICE (트와이스) и ITZY (있지).