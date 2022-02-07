Netflix начала съёмки сериала «Девушка в маске»

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Стриминговая платформа Netflix объявила о начале съёмок нового сериала «Девушка в маске» (마스크 걸), в основу которого ляжет сюжет одноимённого веб-комикса. Уже утверждён актёрский состав. На роли приглашены актрисы Ко Хён Чжон (고현정), Ëм Хе Ран (염혜란) и актёр Ан Чжэ Хон (안재홍). Сериал «Девушка в маске» повествует о молодой девушке по имени Ким Мо Ми, роль которой сыграет актриса Ко Хён Чжон. Героиня каждый вечер ведёт онлайн-трансляцию на одной из платформ видеохостинга. Её единственным отличием от других блогеров заключается в том, что девушка всегда надевает маску во время общения со зрителями. Причиной тому является комплекс по поводу внешности. Актёр Ан Чжэ Хон сыграет коллегу главной героини Чу О Нама, испытывающего к ней тайные чувства, актриса Ëм Хе Ран – роль матери Чу О Нама.