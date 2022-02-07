Группа BTOB выпускает студийный альбом

Творчество гёрлз-группы fromis_9
2022-02-05
Группа BTOB (비투비) 21 февраля выпускает музыкальную пластинку «Быть вместе» (Be Together). Об этом сообщили участники группы в своём видеообращении, размещённом на официальном YouTube-канале. Новая работа привлекла к себе большое внимание, поскольку это первый студийный альбом BTOB за последние четыре года. Последний был выпущен в октябре 2017 года. BTOB дебютировала в 2012 году с синглом «Секрет» (비밀). Группа известна своими музыкальными хитами, в том числе «Второе признание» (두 번째 고백), «Молитва» (기도), «Ничего, всё будет хорошо» (괜찮아요) и многими другими песнями.
2022-02-05
2022-02-05
2022-02-04 15:44:58
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