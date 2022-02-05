Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Доктор-заключённый (10) 얘기 좀 해

#Говорим как герои сериалов l 2022-02-07

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

오정희(О Чжон Хи): 어머 깜짝이야! 

О боже, испугалась!

나이제(На И Чжэ): 어, 여기 계셨네. 

Вы здесь.  

오정희(О Чжон Хи): 뭐야 얘네들. 

Что это за ребята?

나이제(На И Чжэ): 인사해. 제 동생이고요, 그리고 소금씨 동생 한빛, 이쪽은... 

Поздоровайтесь. Это мой брат, и это Хан Бит - младшая сестра Со Гым, а это…

한소금(Хан Со Кым): 한소금입니다. 

Здравствуйте, я Хан Со Гым.

오정희(О Чжон Хи): 소금인지 설탕인지 내가 알 바 아니고 

Мне не важно, кто ты.

나랑 얘기 좀 해.  

Давай поговорим.


Фраза недели 

얘기 좀 해

[Еги чжом хэ] 

Давай поговорим


Примеры

☞ 왜 내 비밀 얘기했어? 말하지 말랬잖아. 나랑 얘기 좀 해.

«Почему ты рассказал мои секреты? Я же попросил никому не говорить. Давай поговорим со мной».


☞ 얘기 할래?

«Хочешь поговорить?»


☞ 수다 떨래?

«Хочешь поболтать?»


Другие выражения

내 알바 아니야 

«Мне всё равно»


Комментировать

Отправить
dift89
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >