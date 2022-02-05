Доктор-заключённый (10) 얘기 좀 해

Творчество гёрлз-группы fromis_9
2022-02-05
#Говорим как герои сериалов l 2022-02-07
Диалог недели
오정희(О Чжон Хи): 어머 깜짝이야!
О боже, испугалась!
나이제(На И Чжэ): 어, 여기 계셨네.
Вы здесь.
오정희(О Чжон Хи): 뭐야 얘네들.
Что это за ребята?
나이제(На И Чжэ): 인사해. 제 동생이고요, 그리고 소금씨 동생 한빛, 이쪽은...
Поздоровайтесь. Это мой брат, и это Хан Бит - младшая сестра Со Гым, а это…
한소금(Хан Со Кым): 한소금입니다.
Здравствуйте, я Хан Со Гым.
오정희(О Чжон Хи): 소금인지 설탕인지 내가 알 바 아니고
Мне не важно, кто ты.
나랑 얘기 좀 해.
Давай поговорим.
Фраза недели
얘기 좀 해
[Еги чжом хэ]
Давай поговорим
Примеры
☞ 왜 내 비밀 얘기했어? 말하지 말랬잖아. 나랑 얘기 좀 해.
«Почему ты рассказал мои секреты? Я же попросил никому не говорить. Давай поговорим со мной».
☞ 얘기 할래?
«Хочешь поговорить?»
☞ 수다 떨래?
«Хочешь поболтать?»
Другие выражения
내 알바 아니야
«Мне всё равно»
2022-02-05
2022-02-05
2022-02-04 15:44:58
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