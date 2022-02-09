Рассказ «Лишние люди» писателя Сон Чхан Сопа

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Вину за это Пон У всегда перекладывал на Корейскую войну. Упустив шанс эвакуироваться из города, он целых три месяца прятался в Сеуле, страх перед коммунистами и атаками не позволял ему ни на секунду успокоиться или крепко заснуть. Пон У рассказывал, что ни днём, ни ночью, все двадцать четыре часа подряд он не мог хотя бы немного расслабиться. Со временем это беспокойное напряжение закрепилось и оставалось с ним по сей день.









Ик Чун был из тех, кто критиковал несправедливую действительность, чтобы разумно оправдать своё положение.

Он всегда внимательно просматривал газеты.

Худощавый и высокий Пон У, наоборот, мельком читал лишь заголовки статей, украдкой поглядывая на медсестру Ин Сук.

За этим занятиям он и проводил целые дни.

Стоматолог Ман Ги был хорошим врачом и человеком, которому все доверяли, но из-за отсутствия должного больничного оснащения, пациентов он принимал не много и всегда нуждался.

Его положение осложнялось также тем, что здание больницы и всё оборудование принадлежали семье жены Пон У.





익준은 부조리한 현실을 비판하며

자신을 합리화하는 인물이였습니다.

그에 비해 빼빼 마른데다 키만 멀쑥한 봉우는

건성건성 기사의 제목만 훑어보고는

인숙만 흘끔거리며 한나절을 보냈습니다.

치과의사인 만기는 실력도 좋고 인품도 좋아 누구나 신뢰했지만

빈약한 병원 시설로 많은 환자를 치료하지 못해 경제적으로는 늘 가난했고

더구나 현재의 건물이나 병원 기구들도 모두

봉우 처가의 소유였습니다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Лишние люди 1950-х годов, которых изобразил в своём произведении Сон Чхан Соп, - это люди, потерявшие после Корейской войны волю к жизни и мечты. В послевоенные годы в корейском обществе царили мрак и разруха. Автор детально изобразил угнетённых корейцев, которые не могли привыкнуть к этой реальности. Через этих героев читатель может составить представление о социальных проблемах послевоенного времени.









Похоже, что Ик Чун поранил голову.

В одной руке он держал бумажный свёрток, из которого выглядывали носы детских туфелек.

Не двигаясь с места, он смотрел в сторону людей не выражающим ничего взглядом.

Его лицо напоминало каменную статую без намёка на что-нибудь человеческое.

- Ах, как только бог подземелья мог ошибиться! Лучше бы это никчёмное создание забрал к себе!

– пробормотала тёща Ик Чуна, глядя на зятя. И только теперь по её лицу потекли слёзы.

Зато дети радовались отцу больше всех.

Самый младший, которому стукнуло шесть, радостно позвал отца и кинулся ему на шею.

- Папа! У меня новая одежда! Я ездил в горы! На машине!

Малыш с гордостью демонстрировал отцу траурную одежду, но Ик Чун застыл на месте, как вкопанный.





익준은 머리에 상처를 입은 모양이었다.

한 손에는 아이들 고무신 코승이가 비죽이 내보이는

종이 꾸러미를 들고 있었다.

그는 무표정한 얼굴로

이쪽을 향하고 꼼짝 않고 서 있었다.

석상처럼 전연 인간이 느껴지지 않는 얼굴이었다.





어이구, 차라리 쓸모없는 저 따위나 잡아가지 않구 염라대왕두 망발이시지, 하며

익준의 장모는 사위를 바라보면서 그렇게 중얼대고

인제야 눈물을 질금거렸다.





그래도 아이들이 제일 반가워했다.

일곱 살 먹은 끝의 놈은 아버지, 하고 부르며

쫒아가서 매달렸다.





아부지, 나, 새 옷입구, 자동차 타구 산에 갔다 왔다,

어린 것이 자랑스레 상복 자락을 쳐들여 보여도

익준은 장승처럼 선 채 움직일 줄을 몰랐다.









Писатель Сон Чхан Соп (1922-2010) родился в Пхеньяне в северокорейской провинции Пхёнан-Намдо. Его дебютным произведением стал рассказ "Выходной день", написанный в 1952 году.