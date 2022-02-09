Жильё в Северной Корее

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Власти Северной Кореи утверждают, что жильём обеспечено 99,8% населения страны. Однако этот показатель на самом деле составляет от 60 до 80%. Бóльшая часть жилья – это многоквартирные дома. На восьмом съезде Трудовой партии Кореи в январе прошлого года было объявлено о том, что к 2025 году в Пхеньяне появятся 50 тысяч новых квартир. Это означает, что ежегодно в северокорейской столице будут появляться по 10 тысяч квартир. Страна сосредоточена на жилищном строительстве, но не похоже, что амбициозные проекты приносят пользу всем жителям. Вряд ли удастся найти комплексное решение жилищной проблемы, пока Северная Корея находится под международными санкциями.

Сегодня мы поговорим о культуре жилья в Северной Корее с профессором Ан Чхан Мо с архитектурного факультета Университета Кёнги.