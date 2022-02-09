Суточное количество новых случаев COVID-19 достигло отметки в 50 тыс.
2022-02-09
2022-02-09
9 февраля количество новых случаев COVID-19 достигло отметки в 50 тыс. Карантинные власти допускают, что к концу февраля показатель превысит отметку в 100 тыс. заражённых.
(Yonhap News)
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-07
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