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Суточное количество новых случаев COVID-19 достигло отметки в 50 тыс.

2022-02-09

Новости



9 февраля количество новых случаев COVID-19 достигло отметки в 50 тыс. Карантинные власти допускают, что к концу февраля показатель превысит отметку в 100 тыс. заражённых.

(Yonhap News)


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