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Первое полнолуние нового года

#Мелодии Кореи l 2022-02-10

Мелодии Кореи

Первое полнолуние нового года

С первым полнолунием нового года по лунному календарю связано много народных традиций. В этот день дети запускали воздушных змеев, ходили по домам в надежде получить угощение, «рисовали» в воздухе огнём, смотрели танцы в масках. Эти народные забавы плотно вошли в жизнь корейцев и нашли отражение в традиционной музыке.         


Выпуск 552. Первое полнолуние нового года

* Мелодия «Чвибульнори» – Группа «Пёльмару» 

* Мелодия «Mask Dance!!!» – Группа «Тыльсори» 

* Мелодии «Танец льва», «Пхаёнгок» – Ё Чжэ Сон (барабан пук), Тон Сон Бон, Ко Чжан Ук (флейта тхунсо)

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