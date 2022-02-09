С первым полнолунием нового года по лунному календарю связано много народных традиций. В этот день дети запускали воздушных змеев, ходили по домам в надежде получить угощение, «рисовали» в воздухе огнём, смотрели танцы в масках. Эти народные забавы плотно вошли в жизнь корейцев и нашли отражение в традиционной музыке.





Выпуск 552. Первое полнолуние нового года

* Мелодия «Чвибульнори» – Группа «Пёльмару»

* Мелодия «Mask Dance!!!» – Группа «Тыльсори»

* Мелодии «Танец льва», «Пхаёнгок» – Ё Чжэ Сон (барабан пук), Тон Сон Бон, Ко Чжан Ук (флейта тхунсо)