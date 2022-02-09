Жильё в Северной Корее
2022-02-09
#Мелодии Кореи l 2022-02-10
С первым полнолунием нового года по лунному календарю связано много народных традиций. В этот день дети запускали воздушных змеев, ходили по домам в надежде получить угощение, «рисовали» в воздухе огнём, смотрели танцы в масках. Эти народные забавы плотно вошли в жизнь корейцев и нашли отражение в традиционной музыке.
Выпуск 552. Первое полнолуние нового года
* Мелодия «Чвибульнори» – Группа «Пёльмару»
* Мелодия «Mask Dance!!!» – Группа «Тыльсори»
* Мелодии «Танец льва», «Пхаёнгок» – Ё Чжэ Сон (барабан пук), Тон Сон Бон, Ко Чжан Ук (флейта тхунсо)
2022-02-09
2022-02-10 15:57:07
2022-02-10 15:15:50
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