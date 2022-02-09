Южнокорейское судостроение снова на подъёме

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Южнокорейская судостроительная отрасль переживает новый расцвет после продолжительного спада. В прошлом году судостроительные компании заключили рекордное за последние восемь лет количество сделок на строительство судов общим дедвейтом 17 млн. 440 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT). Это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом и на 85% больше по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса.

На долю Республики Корея пришлись 37% мировых заказов на морские суда - второе место после Китая. Наибольшее количество заказов получила группа компаний Hyundai, затем следуют Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Все три компании перевыполнили свои планы. В наступившем году наблюдается аналогичная тенденция. Уже в начале года компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила заказ на три танкера для перевозки сжиженного природного газа и одну плавучую электростанцию. Компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, входящая в группу компаний Hyundai, получила заказы на 24 судна и уже выполнила 16,7% годового плана.

Рост спроса в судостроительной отрасли совпал с наступлением периода обновления транспортного флота и восстановлением грузовых перевозок после пандемии COVID-19. Кроме того, ужесточение норм в отношении окружающей среды вызвало спрос на экологически чистые, «умные» судна. Необходимо также упомянуть и о возросшей конкурентоспособности южнокорейских компаний, особенно в сфере судов с высокой добавленной стоимостью. При заказе таких судов на долю отечественных компаний пришлось 65% мировых заказов, а на долю танкеров для перевозки сжиженного природного газа – 64%. Таким образом, в данном секторе южнокорейские судостроители стали первыми по количеству заказов.