10 лет закону о беженцах

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10 февраля 2012 года Национальным собранием Республики Корея был принят закон о беженцах. Он определяет статус беженцев и устанавливает положения, призванные улучшить отношение к ним. Закон был разработан на основе международных документов, среди которых Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол о статусе беженцев 1967 года. Республика Корея присоединилась к Конвенции в 1992 году и начала принимать беженцев с 1994 года. За это время были одобрены 3.575 заявок, а 1.163 человека получили официальное признание в статусе беженца.

После вступления закона в силу значительно ускорился процесс оформления заявки на получение разрешения на проживание. Если раньше заявки на статус беженца оформлялись после въезда в страну, то после вступления в силу закона о беженцах иммиграционные пункты были открыты в аэропортах и морских портах, что позволяет рассматривать дела значительно быстрее. По закону претенденты на статус беженца также могут получить консультацию о процедуре признания, попросить предоставить переводчика или адвоката. Он позволяет беженцам получить минимальную помощь на проживание, пройти образовательные программы и курсы профессиональной подготовки. Через шесть месяцев после подачи заявки беженцы могут получить разрешение на трудоустройство.

После принятия закона проблема беженцев долгие годы считалась неактуальной. Однако после прибытия большой группы беженцев из Йемена на остров Чечжудо в 2018 году она обрела актуальность, в том числе, и внутри страны. В прошлом году вопрос беженцев снова активно обсуждался в связи с прибытием из Афганистана 380 человек, которые получили разрешение на проживание по гуманитарным соображениям. Вопрос о необходимости принятия беженцев до сих пор является спорным в южнокорейском обществе, однако за 10 лет действия закона отношение к беженцам и условия их проживания улучшились.