Потребительские цены продолжают расти

ⓒYONHAP News

Продолжительный рост цен на нефть и ослабление южнокорейской воны вызывают рост потребительских цен, усиливая трудности заёмщиков и всей финансовой системы. Примерно за два с половиной месяца нефть марки Brent подорожала на 34,5%. Для Республики Корея, полностью импортирующей нефть, это означает рост внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Уже сейчас ощущаемая цена на нефть превышает 100 долларов за баррель.

Ситуация усугубляется стремительным укреплением доллара. Как правило, при росте цен на нефть доллар слабеет, однако на этот раз ситуация складывается иначе. В настоящее время стоимость доллара составляет порядка 1.200 вон. По сравнению с началом декабря прошлого года, рост составил 34,6 воны за доллар. Кроме того, третий месяц подряд снижается объём валютных резервов. По данным Банка Кореи, в конце января их сумма составляла 461 млрд. 53 млн. долларов. Это на 7 млрд. 700 млн долларов меньше, чем в октябре прошлого года, когда объём валютных резервов находился на пике.

Из-за складывающейся ситуации эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. Если сейчас инфляция превышает 3,5% в месяц, то с февраля может превысить 4%. В связи с этим правительство спешит принять дополнительные меры, среди которых продление снижения тарифов на топливо и высвобождение государственных резервов нефти в случае нестабильности её поставок и роста спроса.