Музыкальные новинки января 2022 года





В «Музыкальных новинках» мы знакомим вас со свежими музыкальными релизами, выпущенными разными исполнителями за последний месяц. На этой неделе мы познакомим вас со свежими музыкальными релизами, которые открыли первую страницу нового 2022 года. Рубрику мы открыли песней «Плюс и минус» (Plus n Minus). Эту музыкальную дорожку исполняет Чон Е Ин(정예인) – самая младшая участница из гёрлз-группы Lovelyz(러블리즈). К разочарованию многих поклонников и меломанов, этот коллектив распался в ноябре прошлого года. Но большинство участниц возобновили деятельность в качестве сольного исполнителя. Надеемся, что они будут радовать нас новыми сольными работами!

Затем на наших волнах прозвучала музыкальная дорожка «Feeling» в исполнении корейской «королевы танца»(댄싱퀸) Ким Ван Сон(김완선)! Именно она является началом «сексуального концепта» в истории корейской музыки. С середины 80-х до начала 90-х годов можно назвать «эпохой Ким Ван Сон» - она первой получила прозвище «Мадонна Кореи» и «секси-дива». По знаменитости поравняться с ней могут, пожалуй, только Ом Чжон Хва(엄정화), Ли Хё Ри(이효리) и BoA. 6 января певица представила публике заводной цифровой сингл «Feeling».

Далее мы познакомили наших радиослушателей с песней «Правильного ответа нет»(정답은 없다) в исполнении трот-певца Чан Мин Хо(장민호). Несмотря на то, что он дебютировал давно – в 1997 году, Чан Мин Хо на протяжении 17 лет оставался безымянным певцом. Наконец, в 2013 году он обретает популярность благодаря песне «Мужчина говорит спасибо»(남자는 말합니다). В 2020 году певец принимает участие в музыкальном конкурсе «Мистер трот» и занимает 6-е место. На сегодняшний день у певца наблюдается пик творческой активности!

После трот-музыки прозвучала рок-песня «Тот день»(그 날) В январе текущего года популярный певец и музыкальный продюсер Ким Хён Чхоль(김현철) запустил проект «Большая энциклопедия корейской фолк-музыки»(포크송대백과). Данный проект предполагает создание серии старых песен в современной обработке, и первым в этом проекте стал музыкальный трек «Тот день»(그 날). В новой аранжировке Ким Хён Чхоля и в исполнении певца Квон Ин Ха(권인하) песня приобрела второе дыхание. Ким Хён Чхоль сказал в интервью, что он выбрал именно ее, потому что песня поет о надежде. А для всех нас, людей, переживающих пандемию коронавируса, нужна именно надежда.

После этой песни прозвучал лиричный рэп. Одна из самых популярных на сегодняшний день женских рэперов Ли Ён Чжи(이영지) выпустила сингл [Язык цветов](꽃말) совместно с рэпером Layone(래원). В альбом вошли два трека – «Фрезия»(프리지아) и «Анемон»(아네모네), или «Ветреница». Сегодня была представлена песня «Анемон». Из-за хрупкости и нежности лепестков, анемон часто воспринимается как «утраченная или отвергнутая любовь».

Кю Хён, главный вокалист бойз-группы Super Junior, выпустил 4-й мини-альбом под названием [Love Story] 25 числа прошлого месяца. В альбом вошли 6 треков, включая задушевную балладную песню «Утренняя звезда»(내 마음을 누르는 일), которая прозвучала на наших волнах. На самом деле музыкальная композиция «Утренняя звезда» была выпущена еще осенью 2020 года в качестве сингла, но ее включили в новый альбом.

В завершение нашей рубрики прозвучал новый музыкальный трек в исполнении бойз-группы Wanna One(워너원). К радостью многих поклонников, Wanna One снова воссоединились и выпустили новый сингл, который называется «Beautiful (Part.3)».