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Чувство морали (모럴센스)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-02-14


Режиссер: Пак Хён Чжин

В ролях: Со Хён, Ли Чжун Ëн

Премьера: 11 февраля 2022 г.


Чон Чжи Ху – примерный офисный служащий, пользующийся невероятной популярностью у своих коллег. Однако мало кто знает, что какие тайные желания и фантазии скрываются за этой безупречной внешностью. Вскоре о них узнаёт его коллега Чон Чжи У, которой по ошибке была доставлена посылка, предназначавшаяся её коллеге.

Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
Чувство морали (모럴센스)
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