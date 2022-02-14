Чувство морали (모럴센스)





Режиссер: Пак Хён Чжин

В ролях: Со Хён, Ли Чжун Ëн

Премьера: 11 февраля 2022 г.





Чон Чжи Ху – примерный офисный служащий, пользующийся невероятной популярностью у своих коллег. Однако мало кто знает, что какие тайные желания и фантазии скрываются за этой безупречной внешностью. Вскоре о них узнаёт его коллега Чон Чжи У, которой по ошибке была доставлена посылка, предназначавшаяся её коллеге.