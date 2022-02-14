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Дата рождения: 5 октября 1976 г.

Рост: 180 см

Вес: 73 кг

Дебют: Модель бренда одежды STORM, 1995 г.





Актёр и модель Сон Сын Хон родом из Сеула. Дебютировал в 1995 году в качестве модели бренда одежды STORM. Уже на следующий год снялся популярном ситкоме «Три мужчины и три женщины» (남자셋 여자셋). В 1999 году принял участие в съёмках фильма Calla (카라) с актрисами Ким Хи Сон (김희선) и Ким Хён Чжу (김현주). Год спустя появился в сериале «Осень в моём сердце» (가을동화) вместе с актёрами Вон Бином (원빈) и Сон Хе Гё (송혜교). Этот сериал сделал его и Вон Бина восходящими звездами Азии. В 2008 году актёр снялся в сериале «К востоку от рая» (에덴의 동쪽), максимальный телевизионный рейтинг которого достиг 30%. За эту работу актёр был отмечен главной премией MBC Drama Awards. В 2011 году на экраны вышел сериал «Моя принцесса» (마이 프린세스), в котором кроме Сон Сын Хона снялась актриса Ким Тхэ Хи (김태희). В 2016 году актёр принял участие в съёмках фильма «Третья любовь» (제3의 사랑) режиссёра Ли Чжэ Хана (이재한). Кинокартина добилась большого успеха в прокате в Китае, где её посмотрели более 72 млн зрителей. На 2022 год запланирована премьера сериала «Почтовый курьер» от Netflix с участием Сон Сын Хона.